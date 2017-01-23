Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'da odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesindeki Ömer G. isimli vatandaşa ait evin çatısında bulunan odunlukta yangın çıktı.



Çocukların ateşle oynaması sonucu çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.



Yangında odunlukta bulunan kömür ve odunların yandığı öğrenildi. - ŞANLIURFA