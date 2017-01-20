Oyun, İtalya varoşlarında yasam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor. İki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi...



Sürekli yükselen hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yasayan çocuklar, yaşlılar, kadınlar, işçiler, fiyatların zamlanmasına karşı hep birlikte eski fiyatlar üzerinden alışveriş yapmaya karar veriyorlar ve "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koyuyorlar.



Polis tarafından kuşatılan bir mahalle, kovalayan polisler, kaçan insanlar, aranan evler, saklanmaya çalışılan yiyecekler. Sistemi eleştiren fakat aynı zamanda sistemin kurallarını savunan bir koca karşısında, kalkıştığı eylemi savunabilmek için türlü oyunlara girişen bir kadın ve soluksuz bir kovalamaca...



İyi Seyirler...



HAKAN GÜVEN



BÜLENT YILDIRAN



MEHMET ULUSOY



NALAN GÜREŞ DEMİREL



GÖKÇEN CAVGA



ÇAĞLAR DENİZ



MELİKCAN SAPAN



Yazan: DARİO FO



Çeviren: FÜSUN DEMİREL



Yönetmen: HAKAN GÜVEN



Işık Efekt: MEHMET KIZILGÜL



Dekor: ARDA GÜLER



Aksesuar: MUSTAFA KÖSE