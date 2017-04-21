Odamda Sincaplar Var

ODAMDA SİNCAPLAR VAR etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Odamda Sincaplar Var

ODAMDA SİNCAPLAR VAR etkinliği 2017-04-22 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih

Başlangıç Saati : 22.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Kategori : ODAMDA SİNCAPLAR VAR

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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