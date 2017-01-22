Numeko Safety Kimdir?

Numeko Safety Genel Müdürü Semih Koçak, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Koçak, "Numeko Safety firması Türkiye'de iş güvenliğine önem veren bir firma. Özellikle kişisel koruyucu donanımlar, yaşam hatları ve yüksekte çalışma alanında profesyonel ekibimizle hizmet vermekteyiz. Numeko Safety firması son zamanlarda popüler olan ve gelişmesi gereken yüksekte çalışmada gerek eğitim, gerek malzeme anlamında tüm firmalara hizmet vermekte. İstanbul'da yüksekte çalışma eğitim merkezimiz var" diyerek sertifikalı yüksekte çalışma eğitimi verdiklerini anlattı.