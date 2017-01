Norveç Analog Radyo Yayınını Kapatan İlk Ülke Oldu

Norveç Analog Radyo Yayınını Kapatan ilk ülke oldu!





Analog Radyo Yayınını Kapatan ilk Ülke Norveç, birbirinden uzak bir nüfusa sahip olmanın bedelini oldukça yüksek ödemiş ülkelerden biri olmuştu.



Bugün, Norveç analog radyo sinyallerini ulusal olarak kapatmaya başlıyor ve yalnızca dijital radyo yayınlayan dünyadaki ilk ulus haline gelecek. Ülkenin en kuzeyindeki bir kasabası Bodø'dan başlayacak olan bu geçiş yılın sonuna kadar tamamlanacak.



Analog Radyo Yayınını Kapatan ilk Ülke NORVEÇ



Norveç 1995'ten bu yana hem FM Radyo Hemde Digital Audio Broadcasting (DAB) Dijital Ses yayını gerçekleştiriyor. Ülkenin Kültür Bakanlığı eski formatın artan maliyetlerle sürdürülmesinin mantıksız olduğunu söylüyor.



Maliyeti Arttıran en önemli etken ise Dağlık coğrafyayla yaklaşık beş milyon Norveçli dağılmış bir nüfusun birleşimine sahip, her bir vatandaşa ulaşımı bu neden pahalıya patlıyor.DAB yani Dijital Ses Yayını daha iyi ses kalitesi ve daha fazla seçenek sunuyor. Şu anda FM'de sunulan beş kanaldan ziyade, Dijitalde 20'den fazla ulusal kanal yer alıyor.



Yerel Kanallar Devam Edebilecek?





Ancak burada yerel kanallar için bir istisna söz konusu.Yerel istasyonlar, isterlerse analog sinyaller yayınlamaya devam edebilecekler.



Norveç'lilerin bir çoğu analog radyoyu kapatmanın kaçınılmaz bir gelecek olduğunu düşünüyor ancak karar Norveçlilerin pekte hoşuna gitmiş gibi görünmüyor. Norveç'lilerin yüzde 17'si kararı doğru bulurken yüzde 66 ise yanlış buluyor. Geriye kalanlar ise kararsız.



Karşı çıkanların büyük bir çoğunlu kararın acil yayın kapasitesinden ödün verebileceğini, bir çok Norveç'linin teknolojik olarak buna hazır olmadığını söylüyor. Örneğin Norveç'teki arabaların yalnızca 3'te 1'i DAB dijital alıcıya sahip. Bu 2 Milyon araca denk geliyor. Açıkta kalan 4 Milyon araç için bu ekstra 115$ ile 230$'lık bir dönüşüm maliyeti (1000 ile 2000 kron arası) anlamına geliyor.



Neden Direniyorlar?





Norveç araçlara yüksek vergiler getiren bir ülke olmasından dolayı ülkede eski araç sayısı oldukça fazla. Oslo Üniversitesi'nde sinyal işleme profesörü Sverre Holm The Financial Times'a verdiği demeçte "Halkın DNA'sında radyoya para ödemek olmadığı için direniyorlar" diyor.



Diğer Ülkeler Sonuçlarını Takip Ediyor?





Elbette Diğer ülkeler, kararın etkilerinin ne olduğunu görmek için bu durumu yakından takip ediyor olacaklar. Örneğin İngiltere'de, dinleyicilerin yüzde 50'si DAB kullandıktan sonra FM radyoya destek ihtiyacını gözden geçireceğini söyledi. Alman Hükümeti ise 2015 yılında Analog yayınları kapatma kararı almış ancak bunu politik nedenlerle uygulamamıştı.



TheVerge



http://www.teknotalk.com/norvec-analog-radyo-yayinini-kapatan-ilk-ulke-oldu-52655/