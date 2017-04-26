Node.js 3 Farklı Uygulama Geliştiriyoruz!

Mert Şimşek, Sem (http://semtr.com) firmasında 2 senedir Yazılım Geliştiricisi olarak çalışmaktadır.

Node.js 3 Farklı Uygulama Geliştiriyoruz!

Mert Şimşek, Sem (http://semtr.com) firmasında 2 senedir Yazılım Geliştiricisi olarak çalışmaktadır.

Etkinlik ise 2 veya 2.30 saat sürecektir.

Node.js dili anlatılacak ve Node.js ile 3 tane farklı uygulama geliştireceğiz;



Bir web uygulaması






bir real-time chat uygulaması






 web otomasyonu



Websitesi:  http://mertblog.net

Etkinliğimiz saat 13: 00'da başlayacaktır. Dışarıdan katılacak kişilerin girişi A kapısındandır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Küçükçekmece

Mekan : Istanbul Aydin University

Mekan Adresi : Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi no: 38 Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 15: 30: 00

Kategori : Node.js 3 Farklı Uygulama Geliştiriyoruz!

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Aydın Üniversitesi, Küçükçekmece, Istanbul, İstanbul, Florya, Fi, net, İnternet, Hayır
reklam
sponsored ads