Node.js 3 Farklı Uygulama Geliştiriyoruz!
Mert Şimşek, Sem (http://semtr.com) firmasında 2 senedir Yazılım Geliştiricisi olarak çalışmaktadır.
Mert Şimşek, Sem (http://semtr.com) firmasında 2 senedir Yazılım Geliştiricisi olarak çalışmaktadır.
Etkinlik ise 2 veya 2.30 saat sürecektir.
Node.js dili anlatılacak ve Node.js ile 3 tane farklı uygulama geliştireceğiz;
Bir web uygulaması
bir real-time chat uygulaması
web otomasyonu
Websitesi: http://mertblog.net
Etkinliğimiz saat 13: 00'da başlayacaktır. Dışarıdan katılacak kişilerin girişi A kapısındandır.
İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Küçükçekmece
Mekan : Istanbul Aydin University
Mekan Adresi : Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi no: 38 Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 15: 30: 00
Kategori : Node.js 3 Farklı Uygulama Geliştiriyoruz!
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads