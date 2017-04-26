Mert Şimşek, Sem (http://semtr.com) firmasında 2 senedir Yazılım Geliştiricisi olarak çalışmaktadır.



Etkinlik ise 2 veya 2.30 saat sürecektir.



Node.js dili anlatılacak ve Node.js ile 3 tane farklı uygulama geliştireceğiz;







Bir web uygulaması













bir real-time chat uygulaması













web otomasyonu







Websitesi: http://mertblog.net



Etkinliğimiz saat 13: 00'da başlayacaktır. Dışarıdan katılacak kişilerin girişi A kapısındandır.



İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : Istanbul Aydin University



Mekan Adresi : Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi no: 38 Başlangıç Saati : 27.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Node.js 3 Farklı Uygulama Geliştiriyoruz!



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır