Nisan Ayında Simav Beyaza Büründü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İlçe merkezindeki kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Simav Emet karayolunu 20'inci kilometresindeki Gölcük Yörük yaylasında kış manzaralarını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.



Karayolları ekiplerince alınan tedbirler sonucu kayda değer bir kazanın olmadığı belirtilirken, kış lastiklerini çıkaran araçların dağ yollarında zorlandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çiftçileri ve soğuk seracıları don tehlikesine karşı uyardı. 23 Nisan öncesi yağan kar, özellikle bayram hazırlığı yapan öğrencileri üzdü. Vatandaşlar, gece saatlerindeki kar yağışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi, fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA