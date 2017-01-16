Nilüfer Belediyespor Basketbolda Galibiyete Doymuyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, rakibi Yalovaspor'u 112-63 gibi büyük bir farkla yendi.



Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 7'inci hafta maçında Yalovaspor ile karşılaştı. Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmayı Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu üyeleri de izledi. Mavi yeşil beyazlı ekip Yalovaspor karşısında maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun sergiledi. Nilüfer Belediyespor ilk periyodu 28-12, ilk yarıyı da 65-27 gibi farklı bir skorla önde tamamladı. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Nilüferli basketbolcular bu peyiyodu 97-50'lik skorla geçti. Son periyotta da genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkan Nilüfer Belediyepor maçı 49 sayı farkla, 112-63 kazandı.



Taraftarları sevince boğan galibiyetin ardından oyuncuları kutlayan başantrenör Mehmet Sezen, "Aldığımız galibiyet bizi sevindirdi. Hedefimiz 2. Lig'e yükselmek. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA