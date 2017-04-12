Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu
"Solistlerle Meşk Akşamı"Şef: Yaşar Kemal AlimKonser ücretsizdir.
"Solistlerle Meşk Akşamı"Şef: Yaşar Kemal AlimKonser ücretsizdir.Bilgi için; 452 4500
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io