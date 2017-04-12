Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu

"Solistlerle Meşk Akşamı"Şef: Yaşar Kemal AlimKonser ücretsizdir.

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu

"Solistlerle Meşk Akşamı"Şef: Yaşar Kemal AlimKonser ücretsizdir.Bilgi için; 452 4500

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Los Angeles Laker, Türk Halk Müziği, Nazım Hikmet, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Konser, Bursa, Şef