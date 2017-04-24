Niğde Şehidini Uğurluyor

NİĞDE ŞEHİDİNİ UĞURLUYOR Geçtiğimiz sene girdiği çatışmada yaralanıp, tedavi gördükten sonra tekrar göreve dönmüştüNİĞDE - Şırnak Bestler Dereler mevkinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Niğde Şehidini Uğurluyor

NİĞDE ŞEHİDİNİ UĞURLUYOR
Geçtiğimiz sene girdiği çatışmada yaralanıp, tedavi gördükten sonra tekrar göreve dönmüştü

NİĞDE - Şırnak Bestler Dereler mevkinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

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