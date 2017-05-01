Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Niğde'de, otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde sürücüsü belirlenemeyen 51 HL 254 plakalı otomobil belde meydanında motosikletle seyir halinde olan 12 yaşındaki Samet B. ve 10 yaşındaki Kürşat D.'e çarptı. Yere savrulan motosiklet üzerindeki Samet B. olay yerinde hayatını kaybederken, Kürşat D. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise otomobili bırakarak kayıplara karıştı. Yaralı Kürşat Demir 112 acil sağlık ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri firar eden otomobil sürücüsünü arama çalışması başlattı. - NİĞDE