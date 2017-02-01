Niğde'de trafik kazası 1'i çocuk 6 yaralı



NİĞDE'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza saat 17: 00' sıralarında Niğde-Bor Yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir(52) yönetimindeki 01 AJH 85 plakalı araç ile Sefa Girişikli'nin kullandığı 20 U 6257 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özdemir ile Neziha(42,) Ayşenur(20), Aleyna(13) ve Cemregül Özdemir(22) ve diğer sürücü Girişikli yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.