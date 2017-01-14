Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlere Devam Ediyor

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde İl Müftülüğü personeline yangın söndürme eğitimi verdi.



Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü büyükşehir belediye standartlarındaki araç filosu ve donanımlı personeliyle bölgesinde adından sıkça bahsettiriyor. Şehir içinde verdiği eğitimleri aksatmayan İtfaiye Müdürlüğü kurumsal eğitimlere de devam ediyor. Bu çerçevede İl Müftülüğü personeli olan Kuran Kursu hocalarına da Kültür Merkezi'nde yangın eğitimi verildi. Eğitime katılan İl Müftülüğü personeline yangın anında ve sonrasında nasıl müdahale edilmesi gerektiği teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.



İl Müftülüğü personeli düzenlenen eğitim dolayısıyla Niğde Belediyesi, Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Latif Boran'a ve itfaiye personeline teşekkür etti. - NİĞDE