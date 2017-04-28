Neymar Rezil Oldu!

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, topla hareket yapmaya çalışırken bir anda yerde kaldı.

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, topla hareket yapmaya çalışırken bir anda yerde kaldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Fc Barcelona, Barcelona, Neymar
sponsored ads