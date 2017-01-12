Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de, il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın, il merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.