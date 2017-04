Türk rock müziğinin özel ve önemli isimlerinden Nev, 21 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sizlerle...



Kendi hitlerinin yanı sıra alaturka şarkıları da kendine has özel düzenlemeleri ile yorumlayan Nev, çok özel bir repertuvar hazırladı. Zor, Mühürlü Kaderim, Sen Gibi, Benmişim, Efkarlıyım gibi yayınlandığında listelerde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra ödüllere doymayan Bir Nev-i Alaturka albümünden şarkıları da sahnede yorumlayacak Nev, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yepyeni sürpriz şarkılara da konserinde yer verecek. Şarkıların yanı sıraözel görsel şovların da hazırlandığı şahane bir Nev konseri için yerinizi şimdiden ayırtın.



Yeni albümü için çalışmaları için bir yandan stüdyoda olan Nev, konserleri ile Türkiye ve Avrupa'yı dolaşmaya devam ediyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Nev



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır