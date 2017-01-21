Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan, doğaçlama repliklerle her türlü müzik tarzını birleştiren, interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 21 Ocak gecesi Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor.



Rock müzik tabanlı interaktif performans grubu olan NECATİ VE SAYKOLAR 2008 yılında Necati KARADAYI (bağ. Vocal) ve Alper KAYMAN (E.Gitar, Vocal önderliğinde kurulmuştur. Yaptıkları müzikal performansla kendilerine farklı bir kulvar yaratan grup ilerleyen zamanlarda bu tarzı daha da geliştirecek yol arkadaşlarıyla birleşerek kitlesini daha da genişletmiştir . Grup sırasıyla Barış ŞANLISOY (bass gitar) ve Serhat ERGÜR'ün (davul) katılımıyla zenginleşen kadrosunu halen korumaktadır. Necati ve SAYKOLAR grubu repertuarlarındaki farklılık ve yorumlarındaki çeşitliliği sahne aldığı bir çok platformda (hayal kahvesi zincirleri, gençlik festivalleri ve şehir festivalleri ) hedef kitleye başarıyla aktarmıştır Grubun ilk abümü olan "Dur, Bak, Dinle,Geç"projesi bu farklı tarzın eğlenceli bir sunumudur.



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.