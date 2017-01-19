Nebi Yunus Türbesi Deaş'tan Kurtarıldı

- Yıkılmış Nebi Yunus Türbesi'nden görüntüler Irak'ın en önemli tarihi mekanlarından biri olan Musul kentinde yer alan "Nebi Yunus" türbesi, Irak Ordusu tarafından Terör örgütü DEAŞ militanlarından kurtarıldı. DEAŞ 2014 yılında kenti ele geçirdikten sonra "Nebi Yunus" türbesi çevresinde yer alan müze ve tarihi mekanları ağır tahribata uğratmıştı.