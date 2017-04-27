Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu

Ne Seninle Ne Sensiz OyunuKsk Hikmet Şimşek SahnesiDetaylar : İl : İzmirİlce : GaziemirMekan : Karşıyaka Hikmet Şimşek SahnesiMekan Adresi : Yalı Mahallesi, 6445. Sk. No: 25, 35550 Aosb/Karşıyaka/İzmirBaşlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00Bitiş Saati : 27.04.

Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu

Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu

Ksk Hikmet Şimşek Sahnesi

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Gaziemir

Mekan : Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi

Mekan Adresi : Yalı Mahallesi, 6445. Sk. No: 25, 35550 Aosb/Karşıyaka/İzmir

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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