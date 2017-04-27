Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu



Ksk Hikmet Şimşek Sahnesi



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Gaziemir



Mekan : Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi



Mekan Adresi : Yalı Mahallesi, 6445. Sk. No: 25, 35550 Aosb/Karşıyaka/İzmir



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır