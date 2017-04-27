Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu
Ne Seninle Ne Sensiz OyunuKsk Hikmet Şimşek SahnesiDetaylar : İl : İzmirİlce : GaziemirMekan : Karşıyaka Hikmet Şimşek SahnesiMekan Adresi : Yalı Mahallesi, 6445. Sk. No: 25, 35550 Aosb/Karşıyaka/İzmirBaşlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00Bitiş Saati : 27.04.
Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu
Ksk Hikmet Şimşek Sahnesi
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Gaziemir
Mekan : Karşıyaka Hikmet Şimşek Sahnesi
Mekan Adresi : Yalı Mahallesi, 6445. Sk. No: 25, 35550 Aosb/Karşıyaka/İzmir
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ne Seninle Ne Sensiz Oyunu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io