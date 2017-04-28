Nayir: "En Silik Mürekkep, En Güçlü Hafızadan İyidir"

Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, Eğitimci, Yazar, şair Nusret Güler'i makamında kabul etti.



Ziyarette, Bengisu-Özlenen Düşler adlı ilk şiir kitabını Vali Ahmet H. Nayir'e takdim eden Nusret Güler çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.



Nusret Güler'i tebrik eden Vali Ahmet H. Nayir yazma alışkanlığının önemine dikkat çekti.



Bilgilerin geleceğe aktarılmasında en etkili yolun yazıdan geçtiğini belirten Vali Nayir, "Birçok tarihçiye göre tarih yazının icadıyla başlar. Bugün geçmişimizi, geçmişin deneyimlerini, kuşaktan kuşağa aktarılan pek çok bilginin en doğru halini yazılı eserler sayesinde biliyoruz. Güzel bir Çin Atasözü var; 'En silik mürekkep, en güçlü hafızadan iyidir.' Dolayısıyla okuma alışkanlığı kadar yazma alışkanlığını kazanmak ve kazandırmak da çok önemli. Yazma alışkanlığı hem çok yönlü ve yaratıcı düşünmenin önünü açacak, hem de bilginin her çeşidine ulaşma yönünde insana bir gayret kazandıracaktır. Bizim okuyan, gerçeğin peşine düşen, araştıran, sorgulayan ve yazan bir nesile ihtiyacımız var. Bunun için de hem eğitimcilerimize hem de ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yazma konusunda cesaretlendirmeli, onlara bu noktada yol gösterici olmalıyız" dedi. (EFE) - KÜTAHYA