NATO Komutanından Tcg Tuzla Gemisine Ziyaret

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Axel Deertz, İzmir'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG TUZLA gemisini ziyaret etti.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin koordinasyonu kapsamında, Tuğamiral Deertz, 25-27 Nisan tarihlerinde TCG TUZLA gemisiyle seyirde karakol görevi icra eden personele ziyarette bulundu.



Ziyaret kapsamında Tuğamiral Deertz, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.



Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda Ege Denizi'ndeki düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine, gemi ve deniz hava vasıtalarının yanı sıra SNMG-2 emrinde görevlendirilen Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi ile destek sağlanıyor.