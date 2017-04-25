Namaz Kılarken Valizi Çalındı

ANTALYA'da vaktinde kılamadığı sabah namazını kaza etmek için camiye giden 57 yaşındaki Üzeyir Aslan'ın valizi çalındı. Hırsızlık caminin güvenlik kameraları ile kaydedildi.



Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi'nde bulanan Balbey Camii'nde meydana geldi. Denizli'den Antalya'ya tatile gelen Üzeyir Aslan, sabah namazını kaza etmek üzere camiye geldi. Abdest aldıktan sonra camiye giren Aslan, içinde eşyalarının bulunduğu valizini de cami içine bıraktı. Namaz sonrası valizinin yerinde olmadığını fark eden Aslan, durumu cami görevlilerine bildirdi. Camide yapılan aramada çanta bulunamayınca polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Valizin, 30-35 yaşlarında bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Polis, valizi çalan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.



- Antalya