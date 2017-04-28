Naif Bey ve Yaveri Gökhan Yılmazer, 17 Mart'ta Sahne Çolpan İlhan'da sahnelenecek.



Naif Bey, bir çok kuklacı ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış, kendi köşesinde sakince yaşayan aksi bir kukladır. Günün birinde komedyen olmak isteyen Gökhan ile yolları kesişir. Gökhan'ın hevesine ve samimiyetine karşılık onu öğrencisi olarak kabul eder. Oyunun metnini Gökhan yazacaktır ve daha önemlisi her gösteriden önce kendi başına sahneye çıkacak ve beş dakikalık bir performans yapacaktır. Bu Gökhan'ın kendini geliştirmesi için bir fırsat ve ödev olacaktır. Beraber sahneye çıkmaya başlarlar ve seyirci onları çok sever. Gökhan Yılmazer, 2001 yılında Kocaeli'de tiyatro ile tanıştı. Çeşitli özel tiyatrolarda, farklı oyunlarla, Kocaeli'de ve Türkiye'nin birçok ilinde sahne aldı. Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Sevgi Çemberi adlı çocuk oyununda görev alan oyuncu kendi gösterisiyle devam etmeye karar verdi. Bir akademi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ekibin ilk meyvesi olan "Naif Bey" adlı gösteri ile 2014 Aralık ayından beri Kocaeli'de sahne almaya devam ediyorlar.



1 saat



Künye: Gökhan Yılmazer



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Naif Bey ve Yaveri Gökhan Yılmazer



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır