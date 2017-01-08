Müziğin Ustaları "Avni Anıl'ı Anma Konseri" Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda...



23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Selimiye semtinde doğdu. Selimiye'deki Ondokuzuncu İlkokulu, Paşakapısı Ortaokulu ve Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Çocukluğu Üsküdar'da geçti. Musikiye çocukluk yıllarında Üsküdar halkevinde başladı. Müziğin ilk öğelerini burada öğrendi. 1943-1946 yılları arasında cumartesi -pazar günleri müzik öğretmeni Kemal



Bey'le Çamlıca Kısıklı'daki aile çay bahçesinde program yaptı. 1950 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'la tanıştı ve ders almaya başladı. Beste, şarkı formu, günün şarkılarını meşk yoluyla öğrendi.



1952 yılında babasının karasarılık hastalığına yakalanmasından sonra aile bütçesine katkıda bulunmak için polislik sınavlarına girdi ve ilk ataması Adana Emniyet Müdürlüğü oldu. 1955 yılında polislikten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. Üç yıl Akşam gazetesinin sanat sayfasını yönetti. 1955-1967 yılları arasında İstanbul Radyosu'nun haber servisinde çalıştı. 1967 yılında tek tip nota yayınlamaya başladı. Popüler şarkıların notalarını piyasaya yayınlayıp, satmaya başladı. 1969 yılında "Musiki ve Nota" adlı dergiyi çıkardı. 36 sayı ve üç cilt olarak yayımlandı. Emekli olduktan sonra, 1983 yılında Alsancak'ta "Avni Anıl Yayınevi'ni kurdu. Önceki yıllarda yayımlanan "Musiki ve Nota" dergisini bu defa Yeni Dizi Sayı 1 diyerek yeniden çıkarmaya başladı. Ayrıca "Anılar ve Belgelerle Musikimiz", "Bestecilerimizden Ezgiler" adlı nota fasikülleri kitaplarını yayınladı.



"Musikimizden Portreler" isimli belgeseli ile televizyon programlarına başladı. Radyolarda"Sazdan Söze"ve "Dizelerden Ezgi Bahçesine"isimli programlara imza attı. 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. 14 Haziran 2008 yılında İzmir'deki evinde, seksen yaşında vefat etti.



Solistler: Ayşen Birgör, Dilek Türkan, Nusret Yılmaz, Zekai Tunca