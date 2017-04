Müzede Barış İçin Müzik - Armonik Esintiler

Pera Müzesi'nin, Barış İçin Müzik Vakfı iş birliğiyle başlattığı Müze'de Barış için Müzik adlı konser serisi devam ediyor.



Barış İçin Müzik Vakfı'nın evrensel müzik eğitimi verdiği çocuk ve gençlerin farklı temalardan oluşan bu konser serisi sanatın her çocuk için erişilebilir olması fikrinden yola çıkıyor. Program, özellikle Vakfın bugüne dek eğittiği 6.000 çocuk arasından yaylı müziğe odaklanan geleceğin müzisyenlerine ağrılık veriyor. Genç sanatçıların barışın sesini müzikle duyurduğu bu konser serisi, her ayın son "Genç Çarşamba"sında düzenleniyor.



Armonik Esintiler



Antonio Vivaldi - Concerto for 2 Violins in A minor, Op. 3, No. 8, RV 522



Solistler: Şevval Kartal, Şule Taşova



Antonio Vivaldi - Bassoon Concerto in A minor, RV 498



Solist: Muhammed Kaya



Antonio Vivaldi - Cello Concerto in C Major, RV 399



Solist: Semih Kılıç Antonio Vivaldi - Le Quattro Staggioni, Op. 8, No. 1 in E Major, La Primavera (Spring), RV 269



Solist: Aygül Atalay



Yaylı Orkestrası



Berk Tuttup



Ela Esma Arsal



Elif Elma



Sude Köroğlu



2. Kemanlar Zeynep Gümüş



Melike Çelebi



Ercan Köklü



Behin Özer



Viyolalar Zeynep Simay Al



Sinem Sonat



Viyolonseller Hazal Anık



Sipel Çelik



Kontrbas



Melike Kuloğlu



Solistler



Aygül Atalay – Keman



Şevval Kartal – Keman



Şule Taşova – Keman



Semih Kılıç – Viyolonsel



Muhammed Kaya - Fagot



Barış için Müzik Vakfı hakkında Barış için Müzik Vakfı, İstanbul'un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Edirnekapı'da, imkanları sınırlı çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi veriyor. Mimar Mehmet Selim Baki'nin gençlik hayali olarak 2005 yılında temelleri atılan Barış için Müzik oluşumu, 2011 yılında Barış için Müzik Vakfı adını aldı. Vakfın oluşturduğu programa katılan 7-20 yaş arasındaki çocuk ve gençler burada kendilerine sağlanan enstrüman ve eğitmenlerle çok sesli evrensel müzik eğitimi alıyor. Her çocuğun sanata katılım hakkı olduğuna ve bu hakka erişimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine inanan Mehmet Selim Baki ve eşi Dr. Yeliz Baki'nin özverili çalışmalarıyla bugüne kadar yaklaşık 6.000 çocuk ve genç müzikle buluştu. Müziğin iyileştirici, mucizevi gücüyle tanışan çocuklar kendi yaşamlarının değişimine şahit oldu. Müziği daha çok çocuğa ulaştırma ve barışın sesini müzikle duyurma ilkesiyle on iki yıl önce yola çıkan Barış için Müzik Vakfı, Edirnekapı'daki merkez binasında çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra bu eğitim modelinin ülkeye yayılması için İstanbul dışında benzer projelerin başlamasına öncülük ediyor.



Müze'de Barış İçin Müzik konserleri Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan derlenen "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergi katında düzenleniyor.



*20 TL olan biletler sadece Biletix'ten temin edilebilir. Pera Müzesi Dostları biletlerini %50 indirimli olarak ve önceden rezervasyon yaptırarak müzeden alabilir. Yerler sınırlıdır ve numaralı değildir. Konser başladıktan sonra içeri izleyici alınmayacaktır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Pera Müzesi



Mekan Adresi : Meşrutiyet Caddesi No.65



Başlangıç Saati : 26.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Müzede Barış için Müzik - Armonik Esintiler



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır