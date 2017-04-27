Mutluluk

Van Gölü, Türkiye. 15 yaşındaki tecavüz mağduru Meryem, ailesinin "namusunu" kirletmekle suçlanır. Kuzeni Cemal, töre cinayeti için görevlendirilir. Ancak, yolculukları, kendisine yeni bir hayat arayan professor İrfan ile çakışır.

Mutluluk

Van Gölü, Türkiye. 15 yaşındaki tecavüz mağduru Meryem, ailesinin "namusunu" kirletmekle suçlanır. Kuzeni Cemal, töre cinayeti için görevlendirilir. Ancak, yolculukları, kendisine yeni bir hayat arayan professor İrfan ile çakışır.

Talimhane Tiyatrosu ve Arcola Theatre'ın ortak prodüksiyonu olan ve müziklerini İncesaz ve Yeni Türkü gruplarının kurucuları arasında olan Cengiz Onural'ın hazırladığı Mutluluk'ta Zülfü Livaneli, gelenekle modernliği, Doğu'yla Batı'yı karşı karşıya getiriyor.

Bu yeni müzikal geleneksel formları otantik Türk çalgıları ile harmanlıyor.

İngiltere prömiyeri ve Almanya turnesinin ardından 17-27 Nisan 2017 tarihlerinde Zorlu PSM'de sizleri bekliyor olacak.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Zorlu PSM Studio

Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Mutluluk

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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