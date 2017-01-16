Musul'un Doğusunda Hayat Normale Dönüyor





Irak'ın Musul kentinde, IŞİD örgütünden temizlenen doğu yakasında hayat, devam eden çatışmaların gölgesinde normale dönüyor.



Erbil-Musul karayolunun açılması halkı bir nebze rahatlattı.



Ordu güçleri tarafından 3 Kasım tarihinde kurtarılan Musul'un doğusundaki Gökçeli Mahallesi şu anda kentin en güvenli yerleşim yerleri arasında. Gökçeli ve etrafındaki mahalle sakinleri, sebze, gıda ve diğer ihtiyaçlarını bir saat mesafedeki Erbil kentinden getirilenlerle kurulan pazardan temin ediyor.



Fotoğraf: AA



IŞİD'İn saldırıları, çatışmalar ve hava operasyonları nedeniyle ağır hasar gören kentin alt yapısını onarma çalışmaları da başladı.



"Herkese su verebilmek için boru hatlarını onarıyoruz. Umarım insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşar. Hasar gören boruların sayısı çok fazla. Su dağıtımını Tahrir semtine kadar ulaştırmayı başardık ama tüm hat henüz normale dönmedi. Tamir çalışmalarımız herkese su verilene kadar sürecek" diyor belediye çalışanı Ahmed Fethi.



Musul yaklaşık iki buçuk yıl önce IŞİD'in kontrolüne geçmiş, örgüt kent halkına ağır kurallar koymuştu.



Kentteki bir futbol sahasının sorumlusu örgütün uyguladığı bazı yasakları sıralıyor:



"IŞİD örgütü kente girdiğinde gençler yavaş yavaş kaçmaya başladı. Kimse kente gelmiyordu. Örgütün koyduğu kurallar vardı. Armalı kıyafetler veya şort giymek yasaktı. Uzun sakal bırakmak zorundaydık. Bizi hizaya sokuyorlardı. Bunun gibi çok kuralları vardı."



Irak Ordusu Musul Universitesi'nde kontrolü geri aldı.



Fotoğraf: REUTERS/Ahmed Saad



Kenti ikiye bölen Dicle nehri üzerindeki beş köprüden dördünün doğu yakasında da kontrol sağlandı. Amerikan uçakları geçen yıl IŞİD üyelerinin doğuyla batı arasındaki bağlantılarını kesmek için köprüleri bombalamıştı.



17 Ekim'de başlayan Musul operasyonu sırasında 140 binden fazla kişi evlerini terk etti.



Bu süre zarfında kaç kişinin yaşamını yitirdiği tam olarak bilinmiyor ancak tahminler binlerle ifade ediliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak İnsani kriz doğusunda Musul dönüyor Musulun normale hayat Silahlı çatışma IŞİD Gepost: 16 januari 2017