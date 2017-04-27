Mustafa İpekçioğlu & Hakan Yelbiz
Genç yaşına rağmen, müzik camiasında parmakla gösterilen ve bastığı her tel ile yüreklere dokunan bağlama sanatçısı Mustafa İpekçioğlu, 27 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde!
Genç yaşına rağmen, müzik camiasında parmakla gösterilen ve bastığı her tel ile yüreklere dokunan bağlama sanatçısı Mustafa İpekçioğlu, 27 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde!
Müziğe hayatını vermiş bir babanın oğlu olan ve 5 yaşından beri müzikle ilgilenen MUSTAFA İPEKÇİOĞLU; eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümünde tamamladı. Öğrenci olduğu yıllarda İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Zara, Sibel Can gibi dev isimlere bağlamasıyla eşlik etmeye başlayan Mustafa İpekçioğlu, 2011 yılından beri "O Ses Türkiye" yarışmasında Tarık Sezer Orkestrası'nda bağlama ve diğer telli enstrümanları (ud, buzuki, cümbüş) çalarak kendisini müzikseverlere çok daha yakından tanıttı..Aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu bağlama sanatçısı olan genç müzisyen, birbirinden değerli sanatçılara sahnelerinde ve albümlerinde eşlik etmeye hala devam ederken bugünlerde oldukça heyecanlı !
Dünya standartlarındaki çeşitli müzik metotlarını kullanan; Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Zerrin Özer, Hakan Altun, İbrahim Tatlıses, Hüsnü Şenlendirici, Yıldız Tilbe gibi bir çok sanatçıya; hem sahnelerinde, hem bass gitar kayıtlarında hem de aranjelerinde eşlik eden, Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden Bass Gitarist HAKAN YELBİZ ise, farklı müzik tarzlarındaki çalışmalarını hayata geçirdiği enstrümantal bir albüm olan "Jammer Trio" 'ya attığı imzadan sonra, stüdyo çalışmalarına ara vermeden bambaşka bir projeye daha imzasını attı.
Mustafa İpekçioğlu ve Hakan Yelbiz, yıllardır süren yol arkadaşlığını, son günlerde sosyal medyada çok paylaşılan ve dillere dolanan "KORKMA KALBİM" şarkısıyla taçlandırdı.
Bir Serdar Ortaç bestesi olan "Korkma Kalbim"; Hakan Yelbiz'in yepyeni ve farklı aranjesi, Mustafa İpekçioğlu'nun eşsiz yorumu ile yeniden hayat buldu.
Yapımını Ozan Doğulu'nun şirketi "DGL Müzik"in üstlendiği, ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın yürekten desteklediği "Korkma Kalbim" şarkısının klibini Oğuzhan Uğur ve Tuğrul Uğur kardeşler çekti.Dostluk kavramına çok az rastlanılan müzik camiasında, yıllardır omuz omuza çalışan; enstrümanlarına, notalara ve müziğe sevdalı iki önemli müzisyenin yüreklerini koyduğu "KORKMA KALBİM" şarkısını ve birçok eseri seslendireceği gecede hemen yerinizi ayırtın.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Jolly Joker İstanbul
Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi
Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Mustafa İpekçioğlu & Hakan Yelbiz
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır