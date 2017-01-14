Müsiad Van Şubesinin 5. Olağan Genel Kongresi Yapıldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi'nin 5'inci Olağan Genel Kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede, Abdullah Aras MÜSİAD Van Şube Başkanı seçildi.



Elite World Van Hotel'de gerçekleştirilen kongreye, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Başbakan Danışmanı Adnan İnanç, MÜSİAD Genel Başkan yardımcısı Ömer Faruk Akbal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Parti İl Başkanı Zahir Doğanda, CHP İl Başkanı Mehmet Kurukçu, SP İl Başkanı Özay İlhan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK başkanları katıldı. Katılımın yoğun olduğu kongre Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Van Valisi İbrahim Taşyapan, genç işadamlarından kurulu MÜSİAD'ın Türkiye'de yaptıklarıyla gurur duyduklarını belirtti. MÜSİAD'ın dünyaya açılmasının Türkiye için büyük bir kazanç olduğunun altını çizen Vali Taşyapan, "Özellikle son yıllarda bütün dünyaya açılması ve bunu bir felsefe haline getirmesi ve dünyanın her tarafına üretimi, işadamlarını ve ticareti götürmesi ülkemiz için büyük kazançlar meydana getirdiğine inanıyorum. Bugün 65 ülkeye yayılabilmek ve oralarda yaklaşık 170'e yakın temsilcilik oluşturmak büyük bir gayretin eseri olduğuna inanıyorum oradaki insanlarımıza rehberlik ediyor, buradaki insanlarımızı oraya götürüyor, oralarda ticaret üretim ve sanayi alanlarında işbirliği yaptırıyor" dedi.



Van'ın; hem ildeki hem de il dışındaki iş adamlarına kapılarının açık olduğunu dile getiren Taşyapan, "Onları burada yatırım yapmaya, burada üretim yapmaya, burada ticaret yapmaya ve burada istihdam oluşturmaya bekliyoruz. Bu kapsamda MÜSİAD'ın 5'inci Olağan Genel Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



MÜSİAD Van Şube Başkanlığı'na seçilen Abdullah Aras ise yaptığı konuşmasında, 2016 yılının Türkiye için sıkıntılı bir yıl olduğuna değinerek, "En büyük sıkıntımız, hepimizin yaşadığı 15 Temmuz darbesi oldu. Ülkemize yönelik yapılan bu ihanet darbesi, STK'ların, kanaat önderlerinin ve vatandaşların göstermiş olduğu sağduyu ile bertaraf edildi. Ama terör örgütleri emellerine ulaşmak için o günden bu güne kadar asla durmadı. Ülkemizin farklı illerinde yapmış oldukları bombalı saldırılarda güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Terör örgütleri insanları öldürmenin ardından mecralarını değiştirerek bu seferde ekonomik bir kriz yaşatmak için ellerinden gelen bütün imkanları seferber ettiler. Ama bizler şu inanç içerisindeyiz ki, nasıl bu halk 15 Temmuz'u beratraf ettiyse Allah'ın izniyle bu ekonomi krizini de bertarafa edecektir. Yeter ki bir olalım, birlikte harekete edelim ve tek vücut olalım" dedi.



MÜSİAD Van Şubesi olarak hedeflerinin Van'ın ve Van halkının kalkınması olduğunu vurgulayan Aras, "Yaşanabilir bir kentin oluşması için azami düzeyde performans sergileyeceğiz. Van'ın ekonomik sıkıntıları ile birlikte kültürel sosyal bir takım sıkıntılarının bulunduğu bir gerçektir. Biz burada STK'larla birlikte bir dayanışma ve kaynaşma içerisinde bu problemlerin çözümü noktasında var olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bununla birlikte bu sorunların minimize edilmesi için, bu sorunların bir daha yaşanmaması için merkezi hükümet, yerel yönetimler ve üniversite ile birlikte hareket edecek ve bu sorunları çözmenin yollarını arayacağız" ifadelerini kullandı.



Mesleki veya üniversite eğitimi yollarının açılması ile Van'ın büyük sorunlarından olan işsizliğe 'dur' diyebileceklerini belirten Aras, "İŞ-KUR, bu memleketin kaderi olmamalı. Halkımızı gençlerimize İŞ-KUR'a mahkum etmememiz gerekir. 3-4 bin kişilik bir sayı, Van'a yapılan bir iyilik değildir. Bizler nitelikli, vasıflı, erdemli ve sürekli çalışabilecek bir istihdam alanı yaşatmamız gerekir. Bu duygularla kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Plaketlerin verilmesi ile devam eden kongre, MÜSİAD'a yeni üye olan işadamlarına rozetlerinin takılması ile sona erdi. - VAN