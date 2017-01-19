Muratpaşa Belediyesinin "Yeşeren Kalemler" Projesi

Muratpaşa Belediyesinin çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için başlattığı "Yeşeren Kalemler" Projesi kapsamında Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesindeki Erentepe İlkokuluna yeşeren kalemlerden gönderildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesinin çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla okullara dağıttığı yeşeren kalemler Türkiye'ye yayılıyor.



Arkasında bitki tohumları bulunan ve bittiği zaman dikildiği toprakta birkaç hafta içinde filizlenen kalemler, kısa bir süre sonra Bulanık ilçesi Erentepe beldesinde bir ilkokulun bahçesinde, sınıftaki saksılarda yeşerecek.



Dokuz dersliği bulunan Erentepe İlkokulunda görevli Antalyalı Funda Gül Altunbaş, Muratpaşa'nın Yeşeren Kalemler Projesi'nden Belediye ve Başkan Ümit Uysal'ın sosyal medya hesapları üzerinden haberdar oldu.



Funda öğretmen Erentepe'de yeşerecek kalemlerden kendi okuluna da gönderilmesi rica etti. Antalyalı Funda öğretmenin talebini kırmayan Muratpaşa Belediyesi, yeşeren kalemleri bin 500 kilometre uzaklıktaki okula ulaştırıldı.