Pop müziğin en iyi çıkış yapan sanatçılarından Murat Dalkılıç, 24 Aralık'ta Jolly Joker Antalya'da sahne alıyor.



Müzik kariyerine ilk olarak kafe barlarda gitar çalarak başlayan Murat Dalkılıç, çok kısa bir süre içerisinde müthiş bir yol kat etti. Sanatçı, İzmir'in gece hayatındaki en önemli kulüplerinden sonra bütün Türkiye'de önemli kulüplerde sahne programlarına devam etti.



İlk albümü "Kasaba" ile 2008 senesinde profesyonel anlamda müzik sektörüne giren Dalkılıç, bu yıllar içinde dinleyicinin sevgisini kazandı. 2012 Mayıs ayında çıkarttığı 2. albümü olan "Bir Güzellik Yap" ile çıktığı ve yaklaşık 4 ay süren Türkiye turnesinde sanatçıyı yaklaşık 2 milyon kişi dinledi.



Murat Dalkılıç bu sene İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde master eğitimi almaya başladı.



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır. * 18 Yaş sınırı vardır.



VIP



VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 Yaş sınırı vardır.



Ayakta



Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 Yaş sınırı vardır.