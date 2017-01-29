Murat Cavcav "Bu maçın benim ve arkadaşlarım adına anlamı çok büyüktü"



Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının ardından, başkan vekili olarak kulübü seçime taşıyacak olan Murat Cavcav, 1-1 biten Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Başkan vekili Cavcav, "Babamızı, başkanımızı bir hafta önce kaybettik. O bizim herşeyimizdi. Bu kulüp onula her zaman yaşayacaktır. Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak bizim hedefimizdir. Gereken her türlü şeyler yapılacaktır. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan Gençlerbirliği'nin güzide taraftarlarına, Osmanlıspor taraftarlarına ve tüm futbolseverlere teşekür ediyorum" dedi.