Muhteşem Yüzyıl Kösem İki Sezonuyla Da Dünyanın Gözdesi Oldu!

Şili'nin en önemli ve reytingi yüksek dizilerinden Un Diablo Con Angel adlı diziyi rating sıralamasında geçerek zirve ortak oldu.

Efsane devam ediyor

Dünya çapında 80'i aşkın ülkede yüzmilyonlarca kişiye ulaşan Muhteşem Yüzyıl'ın ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem de Türk dizi sektörünün yüzakı olarak en güçlü ihracat kalemlerinden biri oldu. Yüksek prodüksiyon yatırımı, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dünya klasmanında bir dizi niteliği taşıyan Muhteşem Yüzyıl Kösem'in Şili gibi pek çok ülkede de ciddi başarılar kazanması bekleniyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem şu anda 55 ülkede izleyicisiyle buluşuyor.

Araplardan yoğun ilgi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da servis veren kanal platformu OSN'nin 2 milyon üzeri takipçisi olan sosyal medya fenomenleri için verdiği yemeğe Nurgül Yeşilçay da davet edildi. 26 ülkede hizmet veren ve 10 milyon müşterisi olan OSN'de Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonu 15 Ocak'ta gösterime girecek.