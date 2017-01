Muğla Denetim Yapan Polise Vatandaştan Baklava ve Çay Sürprizi

Denetim yapan polise vatandaştan baklava ve çay sürprizi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, genel asayiş denetimi yapan polis ekiplerine vatandaşlar baklava ve çay ikramı yaptı.



Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın yönettiği, asayiş, trafik, kaçakçılık ve terör bürosunda görevli 100 polisin katımlıyla "Huzur" adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. Akşam saat 20.00'de Marmaris-Muğla, Marmaris-Datça giriş çıkışları kapatılarak denetimler başladı. Sürücülerin ve yolcuların kimlik kontrolü yapılarak araçlarda K9 köpekleri ile arama yapıldı. Kentin kalbi olarak adlandırılan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde park etmiş araçların plakaları sorgulanarak vatandaşların sicil taraması yapıldı. Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii'nde açık bulunan 60 mekanda denetim yapıldı.



Uygulama yerine gelen esnaf Muhammet Korkmaz, arama için bagaj kapağını açan polislere sürpriz yaptı. Getirdiği iki tepsi baklavayı polislere ikram etti. Sürpriz karşısında şaşıran polisler ikram edilen baklavayı afiyetle yedi. Marmaris Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, baklava ikram eden vatandaşa teşekkür ederek, "Sizin gibi duyarlı ve anlayışlı vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemiz her türlü sorunların altından kalkar" dedi. Muhammet Korkmaz'da, "Polisimizin her zaman yanındayız. Çok zor şartlarda çalışmaktalar. Böyle ikramlarla moralin yüksek tutmak gerekir" dedi.



Baklava ikramından yarım saat sonra aracıyla denetim noktasına gelen Mehmet Kır ise bagajından çıkardığı termostan polislere çay ikramında bulundu. Kır, "Bu uygulamalar sürekli olmalıdır.10 dakika beklemekle polise sıkıntı çıkarmanın bir anlamı yok. Bu denetimler bizlerin can sağlığı için yapılmaktadır. Özveriyle görevlerini yerine getiren polislerimize minnettarız" dedi.



UYGULAMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK



2 bin 113 kişinin kimlik kontrolünün, bin 870 aracın plaka sorgusunun yapıldığı beş saatlik denetimde, hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Üzerinde haciz bulunan 3 ve evrakları eksik 11 araç ise çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. İki tane ruhsatsız pompalı tüfek ve iki adet elektro şok cihazı ele geçirildi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Geçen yıl 7 gün 24 saat süreyle yaptığımız "Huzur ve güven" denetimlerini bu yılda devam ettireceğiz. Denetimlerin sık aralıklarla yapılması için vatandaşlarımızdan yoğun talep mevcut. Vatandaşlarımızın desteği ve duyarlılığı ile uygulamalarımızı artırarak devam ettireceğiz" denildi.