Muğla'da Dolandırıcılık İddiası

Muğla'nın Milas ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.K'nın bankadan kredi alamayan kişileri, paravan şirket üzerinden alışveriş yapmış gibi göstererek, para üzerinden komisyon aldığını tespit etti.



Adana'da kaldığı evde gözaltına alınan C.K, Milas'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.



C.K'nın yaklaşık 400 bin liralık sahte alışveriş işlemi yaptığı öne sürüldü.