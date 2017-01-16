Mudanya Belediyesi'nden Öğrencilere Haşere İle Mücadele Desteği

Mudanya Belediyesi, halk sağlığını korumak ve haşerelerle daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi hedefiyle Bahçeşehir Okulları Coding & Robotics Kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdiği projeye destek vererek, öğrencileri haşere ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu'nun gerçekleştirdiği bilgilendirmede, öğrencilere kimyasal faktörler kullanmadan bitkisel yollarla haşereler ile mücadele konusunda yapabilecekleri çalışmalar anlatıldı. Haşerelerin üreme ve yaşama alanları ile etkin mücadelenin nasıl yapılacağına dair bilgiler aktaran Çelikkollu, bireysel ve grup olarak haşerelere karşı yapılan mücadelelerden de bahsetti. Mudanya Belediyesi'nin haşere konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları da aktaran Çelikkollu, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı. Bilgilendirme eğitimi sonunda öğrencilere Atatürk baskılı tişörtler hediye eden Çelikkollu'ya öğrenciler tarafından da teşekkür belgesi verildi.