Muay Thai Sporcuları Erdoğan'ı Ziyaret Etti

Antalya'da düzenlenen Avrupa EMF Muay Thai Open Cup'ta derece yapan Alanya Belediyespor'un bünyesindeki Muay Thai sporcuları, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'ı ziyaret etti.



Antalya'da düzenlenen ve 16 ülkeden 250 sporcunun katıldığı Avrupa EMF Muay Thai Open Cup'ta, Genç Kadınlar 63,5 kiloda ikinci olan Arife Gamze Temel, Büyük Erkekler +91 kiloda ikinci olan Mahmut Gökalp ve Minik Erkekler 35 kiloda üçüncü olan Harun Siner, Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.



Erdoğan: "Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz"



Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, ziyaretine gelen dereceli sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, "Alanya Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür dereceler bizleri son derece mutlu etse de durmaksızın şehrimizde hem sporun gelişmesini hem de çocuklarımızın sporla iç içe olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başarılarından dolayı genç arkadaşlarımızı ve antrenörümüzü tebrik ederim" dedi. - ANTALYA