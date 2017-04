"Şekersiz tatlı olur mu?" demeyin, MSA mutfağına buyurun!



"Söz konusu şeker olunca en sevdiğiniz tatlıları hayatınızdan çıkarmanız ihtimaller dahilinde. Neyse ki mutfak dünyasında her sorunun bir çözümü, her malzemenin de bir alternatifi var. Bu düşünceyle yola çıkıyoruz ve doğal ürünlerle hazırlanan reçeteleri konu ediyoruz."



Rafine şeker kullanmadan, doğal ürünlerle alternatif ve lezzetli tatlılar hazırlamayı öğreneceksiniz.



Vişneli ve sütlü çikolatalı panna cotta



Muzlu, tarçınlı bisküvi kırıklı magnolia puding



Öğütülmüş keçiboynuzu ve yaban mersinli kek



Elmalı flan tart



12 Nisan Çarşamba, 10.00-14.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 12.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 12: 00: 00



Kategori : MSA-Şekersiz



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır