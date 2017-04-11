Msa-Şekersiz
"Şekersiz tatlı olur mu?" demeyin, MSA mutfağına buyurun!"Söz konusu şeker olunca en sevdiğiniz tatlıları hayatınızdan çıkarmanız ihtimaller dahilinde.
"Şekersiz tatlı olur mu?" demeyin, MSA mutfağına buyurun!
"Söz konusu şeker olunca en sevdiğiniz tatlıları hayatınızdan çıkarmanız ihtimaller dahilinde. Neyse ki mutfak dünyasında her sorunun bir çözümü, her malzemenin de bir alternatifi var. Bu düşünceyle yola çıkıyoruz ve doğal ürünlerle hazırlanan reçeteleri konu ediyoruz."
Rafine şeker kullanmadan, doğal ürünlerle alternatif ve lezzetli tatlılar hazırlamayı öğreneceksiniz.
Vişneli ve sütlü çikolatalı panna cotta
Muzlu, tarçınlı bisküvi kırıklı magnolia puding
Öğütülmüş keçiboynuzu ve yaban mersinli kek
Elmalı flan tart
12 Nisan Çarşamba, 10.00-14.00
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi
Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa
Başlangıç Saati : 12.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 12: 00: 00
Kategori : MSA-Şekersiz
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır