Misafirleriniz için özenerek hazırladığınız sofrada, evdeki kutlamalarınızda, bazen de sadece kendinizi şımartmak için girdiğiniz mutfakta ilkyardım çantası gibi imdadınıza yetişecek bir menü sizleri bekliyor.



Kurduğunuz o enfes masada birbirini dengeleyen aromalar şarabın lezzetini arttırıp damakta unutulmaz notalar bırakır ve bu tatları şölene çevirir.



"İstedik ki; menüde yer alan tüm tarifleri uygulayın ve en özel atıştırmalıklar sizin ellerinizden çıksın. Masaya geçtiğinizde ise yanlarına eşlikçi şarapları yudumlarken MSA eğitmen şeflerinin önerileri ile hazırlayacağınız peynir tahtanızdan en özel yöresel ve ithal peynirleri deneyimleyin. "



Peynir tahtası lezzetleri;



Zencefilli ballı chutney



Breasola pizza; traş parmesan ve roka ile



Kızarmış keçi peyniri topları



Izgara hellim peyniri; kızarmış bagetler ile



Hindistan cevizli puding; şaraplı frambuaz sos ile



*Karşılamada aperitif içecek ve atıştırmalıklar ikramdır.



"Buradan alacağınız şaraba eşlikçi lezzetlere dair bilgilerle evinizde bundan böyle daha bilinçli ve zevkli sofralar hazırlayacaksınız. Kavaklıdere Şarapları Eğitim Koordinatörü Levon Bağış'ın anlatımıyla Misket, Cabernet Sauvignon, Merlot üzümlerinin de hikayesini dinleyeceksiniz."



27 Nisan Perşembe, 19.00-22.30



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA - Drink&Dine



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır