Moyes'ten Lens'e Sert Tepki

Fenerbahçe'nin Partizani ile oynadığı hazırlık maçının ardından, "Sunderland'in küme düşmesi Fenerbahçe'ye transferimi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullanan Jeremain Lens, Ada ekibinin hocası David Moyes'i sinirlendirdi. Moyes, "Senin haklarını elinde bulunduran bir takımın küme düşmesi hakkında konuşmak, rezillik, kepazelik. Bir kulübe bağlı oyuncu bunu söyler mi? Eğer bunu dediyse, bu senin asıl kulübüne karşı yaptığın rezil bir harekettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fotomac