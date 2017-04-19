Motosiklette Sezon Kumluca'da Açılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonunda (TMF) 2017 sezonu, hafta sonu Kumluca'da yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak yarışları ile başlayacak.



Pist, süpermoto, motokros, enduro, süper enduro, ATV, drag ve sujeti branşlarının yer aldığı yarış takviminin ilk organizasyonu olan Türkiye Motokros Şampiyonası 1. ayak organizasyonu, 22-23 Nisan'da Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılacak. Yaklaşık 7 ay sürecek yarış sezonu, 18-19 Kasım'da İstanbul'da yapılacak Salon Süper Enduro Kupası ile sona erecek.



TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört aylık aranın ardından sezona Antalya'nın Kumluca ilçesinde "merhaba" diyeceklerini belirterek, "Güzel bir yarış takvimi hazırladık. 2017 yarış takvimimizde 8 branşta 46 ulusal şampiyonamız var. Yarışların yanı sıra özel etkinliklerle de motosiklet sporuna zenginlik katacağız." dedi.



Yarış heyecanını herkesin yaşaması için yarışları yurdun dört bir yanına yaymayı hedeflediklerini ifade eden Uçar, "Her sene Türkiye şampiyonalarımızın yapıldığı şehirlere yenilerini kazandırıyoruz. Bu hafta sonu Kumluca Beykonak'taki yeni pistte, sezona 'merhaba' diyeceğiz. Kulüp ve teknik ekibimiz Kumluca Belediyesi'nin destekleriyle güzel bir pisti sporumuza kazandırdı. Destek ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Uçar, tüm katılımcılara kazasız, arızasız, sağlıklı, mutlu yarışların yanı sıra üstün başarılarla geçen bir sezon diledi.



Branşlarda sezonun ilk yarışları şu şekilde:



Pist: 6-7 Mayıs (İzmir)



Süpermoto: 6-7 Mayıs (İzmir)



Motokros: 22-23 Nisan (Kumluca-Antalya)



Enduro: 29-30 Nisan (Bodrum-Muğla)



Süper enduro: 3-4 Haziran (Afyonkarahisar)



ATV: 6-7 Mayıs (Kartepe-Kocaeli)



Drag: 27-28 Mayıs (Konya)



Sujeti: 17-18 Haziran (Burdur)