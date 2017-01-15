Motosikletin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100. yıl bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin çarptığı Memnune Gürkan (70) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Memnune Gürkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN