Morgue Sokağı Cinayeti

Sıradışı konusu olan Morque Sokağı Cinayeti oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşuyor.

Morgue Sokağı Cinayeti

Sıradışı konusu olan Morque Sokağı Cinayeti oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşuyor.

19. Yüzyıl edebiyatının en önemli isimlerinden olan Edgar Allan Poe'nun birçok yazara ilham kaynağı olan eseri Morgue Sokağı Cinayeti popülerliğini yüz yılı aşkın bir süredir korumaktadır. Yazarın; Fransa'daki bir gazete haberinden yola çıkarak kurguladığı bu yapıt, Morgue sokağında sıradışı bir şekilde işlenen cinayetin Auguste Dupin adında bir çözümleyicinin yardımı ile katilin bulunma sürecini konu edinir.  

"Gerçek her zaman bir kuyunun dibinde değildir. Biz bilgiyi vadilerin derinliklerinde ararız. O ise dağların tepesindedir."

Yazan: Edgar Allan Poe

Çeviri: Memet Fuat ve Dost Körpe'nin çevirilerinden yararlanarak tekrar düzenlenmiştir.

Uyarlayan-Yöneten: Sercan Özinan

Dramaturgi: Erdal Ozan Metin

Reji Asistanı: Betül Berfin Oruç

Sahne Tasarımı: Emrah Kürekçi

Kostüm ve Afiş Tasarımı: Rabia Kip

Işık Tasarımı: Utku Kara

Oyuncular 

Ece Çelikçapa

Deniz Telek

Duhan Şahin

Ferhat Akgün

Hasan Ali Yıldırım

Şükrü Veysel Alankaya

Umut Can Vicnelioğlu

Teşekkürler

Ali Cüneyd Kılcıoğlu, Prof. Dr. Feray Odman Çelikçapa, Tiyatro Oyunbaz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Talimhane Tiyatrosu

Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Morgue Sokağı Cinayeti

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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