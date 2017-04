Sıradışı konusu olan Morque Sokağı Cinayeti oyunu, Talimhane Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşuyor.



19. Yüzyıl edebiyatının en önemli isimlerinden olan Edgar Allan Poe'nun birçok yazara ilham kaynağı olan eseri Morgue Sokağı Cinayeti popülerliğini yüz yılı aşkın bir süredir korumaktadır. Yazarın; Fransa'daki bir gazete haberinden yola çıkarak kurguladığı bu yapıt, Morgue sokağında sıradışı bir şekilde işlenen cinayetin Auguste Dupin adında bir çözümleyicinin yardımı ile katilin bulunma sürecini konu edinir.



"Gerçek her zaman bir kuyunun dibinde değildir. Biz bilgiyi vadilerin derinliklerinde ararız. O ise dağların tepesindedir."



Yazan: Edgar Allan Poe



Çeviri: Memet Fuat ve Dost Körpe'nin çevirilerinden yararlanarak tekrar düzenlenmiştir.



Uyarlayan-Yöneten: Sercan Özinan



Dramaturgi: Erdal Ozan Metin



Reji Asistanı: Betül Berfin Oruç



Sahne Tasarımı: Emrah Kürekçi



Kostüm ve Afiş Tasarımı: Rabia Kip



Işık Tasarımı: Utku Kara



Oyuncular



Ece Çelikçapa



Deniz Telek



Duhan Şahin



Ferhat Akgün



Hasan Ali Yıldırım



Şükrü Veysel Alankaya



Umut Can Vicnelioğlu



Teşekkürler



Ali Cüneyd Kılcıoğlu, Prof. Dr. Feray Odman Çelikçapa, Tiyatro Oyunbaz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Morgue Sokağı Cinayeti



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır