Verenel Derneği ve Kızılay Aksaray Şubesi işbirliğiyle yaptırılan mobil ekmek fırını, Suriye'ye gönderildi.



Verenel Derneği Aksaray İl Temsilcisi Erkan Alemdar, Aksaray Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Suriye sınır bölgesindeki insanların ekmek ihtiyacını gidermek için yaptırılan mobil fırının, günde 21 bin ekmek üreteceğini söyledi.



Yapılan yardımda emeği geçenlere teşekkür eden Alemdar, "İlimizde hayırseverlerin

ve bir anaokulunun bağışladığı 20 bin lirayı da mobil ekmek fırını

yetkililerine temsil ettik. Mazluma

günlük 21 bin sıcak ekmek verebilme kapasiteli mobil fırınımız, inşallah birkaç gün içinde oraya ulaşacak ve hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.



Kızılay Aksaray Şube Başkanı Efrahim Şişman ise işbirliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, mobil fırının Suriye'de ve sınır bölgesindeki ihtiyaç sahibi insanlara ekmek

çıkartacağını kaydetti.



Konuşmanın ardından mobil ekmek fırını olarak hizmet verecek tır, dualarla uğurlandı.