Mitoloji Nedir?

MİTOLOJİ KONFERANSLARI SERİSİ BAŞLIYOR!

Mitoloji Nedir?

MİTOLOJİ KONFERANSLARI SERİSİ BAŞLIYOR!

Mitoloji Konferansları, iki haftada bir gerçekleştirilecek, dünyanın çeşitli coğrafyalarına ait mitolojiler ve mitik metinlerle ilgili sunumları içeren 12 programlık bir seridir. Eğitimci Sosyolog Yazar Kemal Karadayı'nın sunumuyla gerçekleşecek "Mitoloji Nedir?" başlıklı ilk programa 17 Ocak 2017 Salı – 19.30'da katılabilirsiniz.

Mitoloji ile ilgilenen herkes davetlidir.

Katılım ücretsizdir.

Konuşmacı:  Kemal Karadayı

Konferans Süresi:  1,5 saat

Tarih:  17 Ocak 2017 Salı – 19.30

Kontenjan:  90 Kişi

Katılım Bedeli:  Ücretsiz

Tel:  0 542 642 16 11

Yer:  Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)

Kaynak: Etkinlik.io

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