MİTOLOJİ KONFERANSLARI SERİSİ BAŞLIYOR!



Mitoloji Konferansları, iki haftada bir gerçekleştirilecek, dünyanın çeşitli coğrafyalarına ait mitolojiler ve mitik metinlerle ilgili sunumları içeren 12 programlık bir seridir. Eğitimci Sosyolog Yazar Kemal Karadayı'nın sunumuyla gerçekleşecek "Mitoloji Nedir?" başlıklı ilk programa 17 Ocak 2017 Salı – 19.30'da katılabilirsiniz.



Mitoloji ile ilgilenen herkes davetlidir.



Katılım ücretsizdir.



Konuşmacı: Kemal Karadayı



Konferans Süresi: 1,5 saat



Tarih: 17 Ocak 2017 Salı – 19.30



Kontenjan: 90 Kişi



Katılım Bedeli: Ücretsiz



Tel: 0 542 642 16 11



Yer: Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)