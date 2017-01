"Denizin Arka Yüzü" adlı son albümü ile adından söz ettiren Mirkelam, muhteşem sahnesi ile 7 Ocak'ta Dorock XL sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek.



Türk ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci Mirkelam, 1995 yılında kendi adıyla çıkardığı ilk albümüyle, "bir gecede şöhret olmak" kavramının canlı örneği. İlginç klibi sayesinde yıllarca "koşan adam" lakabıyla anılan Mirkelam, alaturka müziği pop ve rock sound'larıyla harmanlayarak, 90'lı yılların Türkçe pop müziğine farklı ve yeni bir soluk getirdi.



Çeşitliliği ve verimliliği arttırdığı düşüncesiyle grup müziğini tercih ederek, ilk amatör çalışmalarına Saint Joseph Lisesi'nin orkestrasında başladı. Grubun solistliğini yapan Mirkelam'ın müzik kariyerindeki ilk önemli gelişme, 1986 yılının Eurovision Türkiye elemelerine Kayahan Acar ile birlikte katılması oldu. Şarkı, elemeleri geçemese de, genç sanatçının müzik çevrelerinde tanınmaya başlamasında etkili oldu.



Ünlü müzik prodüktörü İskender Paydaş'ın imzasını taşıyan ve 1995 yılında "Mirkelam" adıyla İstanbul Plak'tan piyasaya sürülen ilk albüm adeta patlama yaptı. Özellikle "Her Gece" adlı parçaya çekilen klibin ekranlarda dönmeye başladığı 20 Mayıs 1995 gecesi, Mirkelam adı milyonlar tarafından telaffuz edilir hale geldi. Neden ve nereye koştuğu, isminden dolayı uyruğunun ne olduğu gibi pek çok tartışmanın odak noktası oldu; hatta Ali Kırca, Can Dündar gibi Türk medyasının önemli isimleri bile hakkında yorumlar yaptı; yazılar yazdı. Olay yaratan klip ve Mirkelam için yazılıp çizilenler bununla da sınırlı kalmadı. Hey dergisinin o dönem yayın yönetmenliğini yürüten Hulusi Tunca, basında bu konuda yer alan haberleri, yorumları biraraya getirdi; bunları şarkının sözleri ve klibiyle örtüşen bir de hikaye ile harmanlayarak, Mirkelam'ın hızlı ve çarpıcı şöhretini "Mirkelam Nereye Koşuyor" adında bir kitap haline getirdi. Kitap, albümün çıkışından sadece iki ay sonra, Ağustos 1995'te basıldı. "Bir gece"de şöhreti yakalayan ve "koşan adam" benzetmesiyle anılmaya başlayan sanatçı için, başarı grafiği beklenmedik biçimde zirve yaptı. Bunu doğrulayan en önemli gösterge, rock, pop ve alaturka müziğin altyapılarının birarada kullanıldığı albümün elde ettiği inanılmaz satış rakamlar oldu.



1998 yılında, yine İskender Paydaş'ın yapımcılığını üstlendiği ve yine kendi adını taşıyan ikinci albümü müzik marketlerde yerini aldı. Elbette gelecek her çalışmanın, ilkinin yarattığı atmosferin içinde sönük kalacağı bilinen ve tahmin edilen bir gerçekti; nitekim öyle de oldu. Ancak Mirkelam'ın şarkı sözlerinde kullandığı argoya kaçan ve tekerlemeyi andıran halk dili, abartısız tavırları, onu zaten dinleyicilerin gözünde ayrı bir yere koydu. Bu ikinci albüm, "Her Gece"nin gölgesinde kalsa da, başarısız olmadı. Çünkü, 90'ların Türkçe pop müziğine farklı ve yeni bir soluk getirmiş olan Mirkelam'ın alaturka-pop karışımı tarzını açıkça ortaya koyan, dillere dolanan birçok şarkıyı içinde barındırıyor; özellikle "Ah Bir Joker" gibi bazı şarkılar müzik listelerinde ilk sıralara oturdu.



Mirkelam, 2006 yılında, Mazhar Alanson'un "Peki peki anladık. Sen neymişsin be abi" şeklinde sözleri olan ünlü şarkısını ithafen yazdığı, perküsyon üstadı Ayhan Sicimoğlu'nun "Friends & Family" adlı albümünde vokal yaptı. Müzik hayatında 12 yılı geride bırakan Mirkelam, 2006 yılının Aralık ayında, DMC ve Pasaj Müzik'in ortak yapımı olan beşinci ve son albümü "Mutlu Olmak İstiyorum'la bir kez daha dinleyicilerin huzuruna çıktı. Sözü ve müziği kendisine ait 12 şarkıdan oluşan bu albümün prodüksiyonunu bu defa İskender Paydaş değil, Volga Tamöz üstlendi. Richard Bach'ın "Martı" adlı romanından etkilenen sanatçı, albümün konsepti ve kapak resmi için kendisiyle özdeşleştirdiği martıları ve romandan bir alıntıyı kullandı. Çıkış şarkısı "Asuman Pansuman"ın sözleri ve klibi büyük ilgi gördü. Bir yanda duygusal, sakin, romantik ve acılı şarkılar; diğer yanda da argo, ironi ve mizah öğeleri içeren eğlenceli şarkılar içeren albümün promosyon çalışmaları devam ediyor.