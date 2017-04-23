Miniklerden Atık Malzemelere Sanatsal Dokunuş

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, özel bir okulda eğitim gören 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, öğretmenleriyle topladıkları atık malzemelerden Çanakkale Şehitliği ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan eserler yaptı.



Çocuklar, zeka ve kas gelişimlerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle evde ve okulda tuvalet kağıdı rulosu, pet şişe ve kapağı, dil çubukları, boya ve daha birçok atık malzeme topladı. Bu malzemelerle Çanakkale Şehitliği ile 15 Temmuz darbe girişimini anlatan resimler yapan çocuklar, ayrıca görülmeye değer birçok eser ortaya çıkardı.



Okulun öğretmenlerinden Melek Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-6 yaşa aralığında 60 öğrenci ile bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini, onları bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.



Doğan, "Çocukların hayal dünyalarını kullanmalarına katkıda bulunmak istedik. Bundan yola çıkarak tuvalet kağıdı rulosu, pet şişe ve kapakları, pipet, plastik tabaklar ve birçok atık materyallerden etkinliğimizi yaptık." dedi.



Çocukların zeka ve kas gelişimini artırmak amacıyla yapılan çalışmada birçok eserin ortaya çıktığını anlatan Doğan, bu çalışmanın çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkısı olacağına inandığını vurguladı.



Çocuklara farkındalık kazandırmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Doğan, Sağlık Haftası'nda, dişler fırçalanmadığında ne olabileceğini göstermek için dişlerini siyaha boyadıklarını kaydetti.



Doğan, "Milli şuuru göstermek için 15 Temmuz ve Çanakkale'de neler oldu, çeşitli resimleri birlikte yaptık. Yine Engelliler Haftası ile ilgili mavi kapaklardan sandalye yaptık, engelli kardeşlerimize kendilerine yakın hissetmeleri ve onların da bizden biri olduğunu anlatmak için çeşitli materyallerden eserler yaptık." şeklinde konuştu.



Okulun yöneticisi Recep Erdoğan da amaçlarının çocukları bir üst okula hazırlarken hayata da hazırlamak olduğunu ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi:



"Öğretmenlerimizin nezaretinde onların hayal güçlerini kullanarak bazı materyallerle bunları hazırlamak istediğimizde çocuklar da kendi aralarında öğretmenlerinden fikir alarak bu eserleri ortaya çıkardı. Baktık ki evlerinde ve okulumuzda topladıkları atık maddelerden güzel sanat eserleri çıktı. Çocuklar bunları yaparken aileleri ve öğretmenleriyle bir araya gelerek bu güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bunların çocukların ileriki hayatlarında yol gösterici bir hadise olacağını düşünüyorum."