Minik Öğrenciler İlk Karnelerini Aldı

Van'ın Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahallesi Camii'ndeki Kur'an kursuna giden minikler, törenle ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı.



Camide yapılan törene Edremit Müftüsü Seyfullah Aruk, Edremit Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Elmas, öğreticiler, veliler ve öğrenciler katıldı. Büyük ilgi gören törende, İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk'a öğrenciler çiçek verdi. Burada konuşan Müftü Aruk, Kur'an eğitiminin önemine değindi. Kur'an öğrenmek için gelen çocukların kendilerine emanet olduğunu belirten Müftü Aruk, ailelere de teşekkür etti.



Daha sonra Kur'an kursu öğretmenleri Büşra Arvas, Feyza Karabıyık ve Sevilay Soyalıç tarafından 4 ay boyunca Kur'an eğitimi verilen 4-6 yaş arası minikler, ilk karnelerini almanın heyecanını yaşadı. Müftü Seyfullah Aruk'un elinden karne ve karne hediyelerini alan minikler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN