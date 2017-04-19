Minik Güreşçiler Şampiyonadan Başarıyla Döndü

Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçilerinin, 13-15 yaş Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan başarıyla döndüğü bildirildi.



Trakya Birlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şampiyonanın 17-19 Nisan tarihlerinde Afyon'da yapıldığı ve şampiyonaya 47 kulüpten 250'nin üzerinde sporcu katıldığı anımsatıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Müsabakalarda kulübümüzü temsil eden sporcularımız 2 birincilik, 2 beşincilik ve 2 sekizincilik kazanarak başarılı olmuşlardır. Şampiyonada 40 kiloda altın madalya kazanan Nazar Kaya ve 44 kiloda altın madalya kazanan Şeyma Kızmaz 19-21 Mayıs Sırbistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.Ayrıca kulübümüz şampiyonaya katılan 47 kulüp arasında Türkiye beşincisi olarak büyüklerde olduğu gibi miniklerde de başarılı olabileceğini kanıtlamıştır."



Şampiyonada, Nazar Kaya'nın 40 kiloda Türkiye şampiyonu, Şeyma Kızmaz'ın 44 kiloda Türkiye şampiyonu, Fatma Kızmaz'ın 48 kiloda Türkiye beşincisi, Simge Sarita'nın 62 kiloda Türkiye beşincisi, Simge Kılsedar'ın 52 kiloda Türkiye sekizincisi ve Zeliha Kocaman'ın 65 kiloda Türkiye sekizincisi olduğu kaydedildi.