Milli İstihdam Seferberliği'nde 3 Bin 753 Kişiye İş

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 Yılı 2. Olağan Toplantısı Vali Ahmet H. Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıya, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.



Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği projesi kapsamında Kütahya'da 3 bin 753 kişiye iş imkanı sağlandığını ifade eden Vali Ahmet H. Nayir, "2 bin civarında bir istihdam taahhüdü almışken bugüne kadar 3 bin 753 kişilik bir istihdam gerçekleşmiş durumda. Türkiye geneline baktığımızda 762 bin civarında artı istihdam oluşmuş. Buradaki hedeflenen rakamlar 1,5 milyondu. Dolayısıyla o rotada Kütahya olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.



Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Müdür vekili Hüsnü Balcı, hedefler ve gerçekleşme oranlarını katılımcılarla paylaştı.



Temel istihdam bilgileri hakkında bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu Müdür vekili Hüsnü Balcı, 31 Mart 2017 itibariyle kuruma kayıtlı iş gücü sayısının 30 bin 502, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 18 bin 543, başvuru yapan kişi sayısının 8 bin 853, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise bin 690 olduğunu kaydetti. Balcı, 'Toplum Yararına Programı' kapsamında bin 340 kişinin kamu kurumlarında istihdam edildiğini, önümüzdeki aylarda 100 kişinin daha istihdam edileceğini kaydetti.(EFE) - KÜTAHYA